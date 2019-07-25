تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، مشروع وحدتي تحسين "النافتا" بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير "إنربك"، وهي الشركة التي تنتج نحو 43% من بنزين 92 و95 على مستوى الجمهورية.

وأوضح مسؤولو المشروع خلال شرحهم لرئيس الوزراء، أنّ هدفه هو زيادة إنتاج الشركة من "الجازولين" لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية بزيادة مقدارها 700 ألف طن سنويا، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للوحدة لـ100% بدلا من 75%، فضلا عن استهدافه رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة استرجاع الغازات وزيادة إنتاج البوتاجاز بمقدار 10 آلاف طن/سنة.

وقال مسؤولو الشركة إنّ المشروع تبلغ تكلفته ما يعادل 3 مليار جنيه، وتم تشغيله قبل الموعد التعاقدي له بشهرين في 18 سبتمبر الماضي، موضحين أنّ إجمالي الزيادة في إنتاج الجازولين وصلت إلى نحو 130 ألف طن منذ بدء التشغيل، وتمّ الحصول على رخصة بيئية من جهاز شئون البيئة قبل التشغيل.

وأشاروا إلى تشكيل مجموعات عمل طبقا للتخصصات الفنية للمرور على المشروع ومراجعة مستندات مراقبة الجودة والتقارير الفنية، إذ تمّ تشكيل مجموعات مكونة من 8 أفراد في كل وردية على مدار 24 ساعة، لمتابعة عملية التشغيل وتنفيذ أي ملاحظات مطلوبة من غرفة التحكم، ويتم تسجيل القراءات البينية في غرفة التحكم، للتأكد من تشغيل الوحدة طبقا للمواصفات التصميمية والتشغيلية وبصورة آمنة.