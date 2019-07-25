افتتحت محافظة الجيزة بمركز ومدينة أطفيح، معارض لمستلزمات الملابس والمفروشات بأسعار مخفضة، بالتعاون مع المجتمع المدني، ويأتي ذلك في إطار سعي المحافظة بالاهتمام بالمناطق النائية، وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية تلك المعارض للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، فتلك المعارض لا تهدف إلى الربحن بل ستقوم بتوفير الملابس للكبار والأطفال لقرب عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تم إقامة المعارض على مساحة 650 مترا، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، كما سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال "راشك" إنه سيتم إقامة معرضين بمدينة أطفيح وقرية القبابات، لمساعدة المواطنين القائمين بالمنطقة، والحصول على مستلزماتهم دون معاناة، وبسعر مناسب، موجهاً رئيس المركز بمواصلة إقامة المعارض بالتنسيق مع المجتمع المدني لخدمة مواطني كافة القرى بالمركز.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير أماكن لإقامة معارض السلع المخفضة لخدمة المواطنين، وخاصة المقيمين بالقرى والعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.