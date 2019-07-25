بعد نعي "الضابط".. أعمال فنية جمعت فاروق الفيشاوي وعادل إمام

نعى الفنان عادل إمام زميله الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل، فجر الخميس، بصورة وعبارة، حيث نشر عبر صفحته عبر موقع "فيسبوك" صورة تجمعه بالفنان الراحل كتب عليها عبارة: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي".

عادل إمام ينعى "ضابطه" فاروق الفيشاوي

وجمعت عدة أعمال فنية عادل إمام بفاروق الفيشاوي الذي رحل في ساعة مبكرة، الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما.

فيلم المشبوه

المشبوه فيلم مصري بطولة عادل إمام وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح وسعاد حسنى ومن إخراج سمير سيف من إنتاج سنة 1981.

فيلم حنفي الأبهة

حنفي الأبهة فيلم مصري من إنتاج عام 1990 وبطولة عادل إمام، وفاروق الفيشاوي ومن إخراج محمد عبدالعزيز.

مسلسل عوالم خفية

حل الفيشاوي ضيفًا على مسلسل "عوالم خفية" الذي قام ببطولته عادل إمام عام 2018.

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عاما، ويشيّع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين

وكان الفيشاوي، أعلن إصابته بمرض السرطان، خلال افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أكتوبر الماضي.