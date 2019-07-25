السبت.. تشييع جنازة الرئيس التونسي

قال النائب التونسي وليد جلاد، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة "موازييك" التونسية، إن لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس البرلمان محمد الناصر كان حول تنظيم جنازة رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي، والتي ستكون يوم السبت المقبل 27 يوليو 2019، وكذا حول الترتيبات الدستورية لنقل السلطة.

وبعد ساعة من إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد عقدا اجتماعا طارئا، في مقر مجلس نواب الشعب.

وتوفي الرئيس التونسي باجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.