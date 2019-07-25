واستقبل المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدا من مقاطعة شاندونج الحكومية الصينية، برئاسة كي هوانج نائب مدير عام التربية والتعليم بالمقاطعة.

وقال "غازي" في بيان له إن الاجتماع يأتي في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الكوادر الفنية لديها والمهندسين والمتخصصين، في ظل قانون "95"، والذي يهدف لإعادة هيكلة الهيئة ماليا وإداريا، لتطوير إجراءات العمل بما يخدم تحقيق أهدافها.

وأكد أن الاستفادة من خبرات الجانب الصيني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فسيكون له أثرا في تحقيق رؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع معدلات الأداء لخدمة المستثمرين من خلال استقبال مقاطعة شاندونج الصينية للبعثات التدريبية من الهيئة بدعم من الحكومة الصينية.

وأضاف رئيس الهيئة أن البرامج التدريبية التي عرضها الجانب الصيني تهدف إلى إطلاع المهندسين والمختصين في القطاعات الصناعية المختلفة على المستجدات الحديثة، فيما يتعلق بخطوط الإنتاج، وتكنولوجيات التشغيل الحديثة والفائقة ليتواكب مع نوعية الصناعات المتطورة التي تستهدف الهيئة اجتذابها خلال الفترة المقبلة، ضمن الثورة الصناعية الرابعة.