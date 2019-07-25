أظهرت سيارة جاكوار XE SV Project 8، المطورة على يد قسم عمليات السيارات الخاصة، أداءها المتفوق من خلال تحقيق أسرع لفة لسيارة مخصصة للإنتاج بأربعة أبواب من جديد على مسار نوردشليفيه ضمن حلبة نوربورغرينغ، والتي بلغ توقيتها 7 دقائق و18.361 ثانية.

ويعتبر هذا التوقيت المصدّق رسمياً لهذه اللفة بطول 20.6 كيلومتر أسرع بواقع 2.9 ثواني من الرقم الذي حققته Project 8 سابقاً في نوفمبر 2017 وأسرع بواقع 7 ثواني من أي رقم آخر حققته سيارة مخصصة للإنتاج بأربعة أبواب.

تعد سيارة Project 8 هي أول سيارة تجري لفة مسجلة رسمياً على كامل حلبة نوربورغرينغ في فئة السيارات متوسطة المدى المخصصة للإنتاج، لتدور على كامل الحلبة البالغ طولها 20.8 كيلومتر خلال 7 دقائق و23.164 ثانية، بعدما تم تزويدها بإطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2 R المستخدمة في الأسواق.