عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء لجنة تقنين واضعي اليد وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، لبحث آخر المستجدات بملف التعديات بمركزي الفرافرة والداخلة، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل اللجان.

وقال المحافظ، إنه شدد على ضرورة التعجيل في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وزيادة أعداد العاملين لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى، خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة أشكال التعدي علي الأراضي خاصة التي لم تسدد الرسوم المقررة، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المستحقة علي أقساط وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم.

ومن ناحية أخرى، أعلن المحافظ عن بدء موجة جديدة من الإزالات خلال الفترة القادمة وذلك لاسترداد حق الدولة.