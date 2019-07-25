رجل ينتمى لجيل المثقفين، أثبت أن الموهبة تحتاج إلى شخصية قوية تدافع عنها، استطاع أن يهزم ظروفه الصعبة ليُكتب اسم فاروق الفيشاوي كبطل أول على "أفيشات" الأفلام وتترات الأعمال الدرامية، كونه على درجة عالية من الوعي الثقافي، أهَّله لاختيار أعماله الدرامية والسينمائية بعناية واضحة، ولم يتوقف إبداعه الفني عند هذا الحد، فاتجه إلى إنتاج عمل سينمائي "مشوار عمر" من تأليف وإخراج محمد خان، وكان هذا العمل مميزاً، وفكرة تقديمه في ذلك الوقت كانت مغامرة كبيرة.

يُعتبر فيلم "حافة الهاوية"، من أهم أعمال الفنان الراحل، وكذلك أفلام "مخلوق اسمه المرأة" و"حضرات السادة الكدابين"، و"رجال فى المصيدة"، و"أولاد آدم" و"غوايش"، و"على الزيبق"، و"عصفور في القفص"، و"أبناء العطش"، و"ليلة القبض على فاطمة".

وترك "الفيشاوي" بصمات واضحة في عالم السينما، شارك في أعمال عدة، منها "المشبوه"، "سوق المتعة"، "حبيبتى مَن تكون"، "نور ونار"، "أحلام مسروقة"، "فتاة من إسرائيل"، "أرض أرض" "حائط البطولات"، "48 ساعة في إسرائيل"، "الأنثى الدبور"، "جنجت ونقب"، "الخطيئة السابعة"، "تجيبها كده تجيلها كده هى كده"، "رجل مهم جداً"، "التحويلة" و"الجراج".

من جانبه، قال الناقد محمود عبدالشكور، لـ "الوطن": "هناك مجموعة من الأعمال المميزة التى قدمها خلال مشواره الدرامي بدأها عندما كان وجهاً شاباً بمسلسل (السفينة التائهة) مع الفنان يحيى شاهين، بينما كانت محطة مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكراً) بمثابة علامة مميزة في مشواره، ودوره بمسلسل (ليلة القبض على فاطمة)، ومسلسل (الحاوي) مع يحيى العلمي"، مضيفاً أن من علاماته الفارقة في السينما فيلم "المشبوه"، وكانت صعوبته بالنسبة له تمثيله أمام عادل إمام وسعاد حسني، إلا أنه كان على مستوى هذا العمل، وكان سببا من أسباب نجاح العمل.

وتابع حديثه: "كان ممثلاً مجتهداً يدعم موهبته بالثقافة والعلم ويتميز بشخصية شجاعة يواجه مرضه ومشكلاته الخاصة وعيوبه ويعترف باستمرار بأخطائه، واستطاع أن يتغلب على مشكلة الإدمان التي تعرض لها في الثمانينات بشجاعة من خلال عمله في الدراما والسينما، وكان لا يعمل سوى الشىء الذي يؤمن به في الفن والسياسة، وظهر ذلك مؤخراً في موقفه بالإعلان عن مرضه والذي كان هدفه بعث رسالة للآخرين بأن يحاربوا حتى النهاية، فرحل حاوي السينما والدراما".