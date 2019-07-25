تقام فعاليات ملتقى توظيف الشباب بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية لتوفير أكثر من 2556 فرصة عمل، للمرة الثانية بالبحر الأحمر والسابعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الملتقى جرى تشغيل 3804 من شبابا الخريجين والباحثين عن العمل وذلك خلال يومي 27-28 يوليو 2019، برعاية وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة.

يوفر الملتقى وظائف لائقة لشباب مصر والممول من إدارة الشئون الدولية- كندا التابع لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة (مديرية الشباب والرياضة، جهاز تشغيل الشباب، مديرية التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر)، ملتقى توظيف الشباب بالمحافظة لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وقالت عزة قنديل مدير المشروع إن عدد الشركات المشاركة في الملتقى بلغ أكثر من 70 شركة، توفر أكثر من 2556 فرصة عمل في قطاع السياحة، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، الخدمات الهندسية، تجارة التجزئة والجملة، توفر الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، كما توجد وظائف لغير الحاصلين على مؤهلات.

ومن المتوقع حضور نحو 3000 من شباب الخريجين والباحثين عن العمل، يبدأ الملتقى بعقد جلسات تعريفية يقدمها متخصصون في التوجيه والإرشاد المهني لتعريف الشباب بالملتقى، وفرص التوظيف من خلال اللقاء المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات.