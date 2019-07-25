الدقهلية تكرم لاعبي المحافظة الفائزين ببطولة العالم في "الكونغ فو"

كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، بطلي العالم في الكونغ فو، أبناء مدينة المنزلة، ضمن بعثة المنتخب القومي، التي أقيمت في الفترة من 14 وحتى 19 يونيو الماضي بمقاطعة سيتشوان الصينية بحضور 1500 لاعب ممثلين عن 72 دولة.

واستقبل المحافظ كلا من اللاعب نصر إبراهيم سالم، الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وكريم إبراهيم شهيب الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم في الكونغ فو، وذلك بحضور رياض جمال الدين حسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكد المحافظ خلال التكريم، أن المحافظة تسعى بكل السبل لتوفير الرعاية اللازمة للشباب في كافة الأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية وعلى مستوى العالم.