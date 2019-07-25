وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 من مجموع 213 درجة إلى 210 درجة، على أن يبدأ تنفيذ هذا القبول في المرحلة الثانية التى تنطلق يوم 6/8/2019 بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول، واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مُشيراً إلى قيام المديرية بحصر الكثافات بالمدارس الحكومية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 114مدرسة.

وأوضح أن هناك حوالي 27 مدرسة لم تصل إلى الحد الأقصى للكثافات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة التسع، لافتاً إلى السعي الدائم لإتاحة المزيد من الفرص للطلاب بجميع المراحل التعليمية بالتعاون مع أولياء الأمور.