عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، والاستعدادات الخاصة لاستقبال المؤتمرات الكبرى، التي تستضيفها شرم الشيخ، حضر الاجتماع اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن و مديري عموم المديريات الخدمية الإسكان والمالية و التربية والتعليم والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والثقافة والطب البيطري والزراعة والطرق ومديري الإدارات المعنية المالية والشؤون القانونية والاستثمار والعقود وتطوير العشوائيات والموارد البشرية.

واستعرض المحافظ موقف طلاء المباني التي واجهتها بالطوب الأحمر مطالبا بحصرها قبل وبعد طلائها موثقة بالصور. وناقش الموقف التنفيذي لاستكمال طريق نبق / مطار شرم الشيخ وتطوير منطقة خليج نعمة، ورصف الطرق المؤدية من والي جامعة الملك سالمان بطور سيناء وشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها.

وقدم المحافظ الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي، لدعمه المحافظة بمبلغ 16 مليون جنيه منهم 15 مليون جنيه لتطوير مدينة طور سيناء، ومليون جنيه لإنشاء 6 ملاعب بالمحافظة، مشيرا إلي أن البنك الأهلي قدم أيضا مليون جنيه لتطوير الشاطئ بطور سيناء.

كما قدم المحافظ الشكر لوزير التنمية المحلية لدعمه المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه مساهمة في تطوير سانت كاترين استعدادا لانطلاق ملتقى الأديان المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل .

وأصدر المحافظ تعليماته بتحديد الأعمال الخاصة باستعدادات شرم الشيخ لعدد من المؤتمرات الكبرى والتي جرى تخصيص 10 مليون جنيه للاستعداد لتنظيمها، موجها الشكر لأجهزة الدولة وجميع المؤسسات ورجال الأعمال والجمعيات التي تساهم في دعم المحافظة.