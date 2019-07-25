قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه استمع لمطالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية في اجتماع موسع عقده معهم اليوم لمدة تزيد على ساعتين للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المحافظة، وإيجاد حلول سريعة لهم، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع الوزراء المعنين لحل تلك المشكلات، وزيادة المخصصات المالية للمحافظة من أجل مشروعات الرصف، والصرف الصحي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية منذ قليل، أنه وعد نواب الإسكندرية بحل مشاكل الشهر العقاري في المحافظة مع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وأنه سيتم الإسراع في ميكنة الشهر العقاري بالمحافظة.

وأوضح أن حكومته تواجه تحديات موجودة منذ سنوات عديدة، ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية في تلك المواجهة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي الوطنية مكنت الدولة من توفير المزيد من المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين، وتؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وأوضح أن الهدف من الزيارات الميدانية التي يجريها هي الاهتمام بالمشاكل التي تواجه المواطنين بشكل يومي، ليتواجد على الأرض ويرى الواقع بعينه بالإضافة إلى التقارير المكتبية التي يتلقاها، ووعد أهالى الإسكندرية بتقدم كبير في الخدمات التي يتلقونها.

وأكد "مدبولي" أن محور المحمودية ومشروعات التطوير التي تنفذ فيه تعتبر نقلة نوعية للمواطن السكندري، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي ستفتتح في المحافظة خلال المرحلة المقبلة، من بينها المراحل الجديدة من مشروع "بشاير الخير".

ولفت إلى أن مستشفى العجمي العام التي تفقدها اليوم، ستصبح مستشفى نموذجي، وستستقبل المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل يقدم خدمة على أعلى كفاءة ممكنة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتقديم خالص العزاء للشعب التونسي لوفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.