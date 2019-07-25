صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تعيين اللواء عماد صيام، مساعدا للوزير لقطاع الأمن.

حقق اللواء عماد صيام، مساعد الوزير لقطاع الأمن، الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، العديد من النجاحات في توجيه ضربات استباقية وإحباط عددا من العمليات الإرهابية والقبض على تلك العناصر التي كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية بهدف تدمير الاقتصاد المصري.

تولى صيام رئاسة قطاع الأمن الوطني في 15 يونيو 2018، بعدما كان يشغل نائب رئيس الجهاز، عقب تولى اللواء محمود توفيق مهام وزارة الداخلية، فقد عمل رئيسًا لفرع جهاز الأمن الوطني بالقاهرة قبل ثورة 25 يناير وحتى العام 2017، وتخرج من أكاديمية الشرطة في دفعة 1982، وهى نفس دفعة تخرج الوزير الحالي محمود توفيق.