اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، بينهم اللواء عادل جعفر الذي تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

جاء اختيار اللواء عادل جعفر خلفاً للواء عماد صياد الذي تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن، بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين وزارة الداخلية.

و"جعفر" هو أحد أبناء مدرسة الأمن الوطني، وخلال فترة عمله بالجهاز نجح في الإيقاع بأكبر عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية، كما قاد العديد من المأموريات الأمنية التي أوقعت بتلك الخلايا والعناصر، وذلك قبل تنفيذها أعمالاً عدائية ضد الدولة.

حمل جعفر على عاتقه مهمة تطهير البلاد من دنس الإرهاب، والعمل على اصطياد الإرهابيين والخلايا النائمة بالمناطق الشعبية.