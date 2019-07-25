صدّق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، التي شملت تعيين اللواء علاء الأحمدي مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات خلفًا للواء خالد فوزي.

جاء اختيار الأحمدي في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة، وتصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.