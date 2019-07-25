اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بندب اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن الإسكندرية، ضمن حركة تنقلات جهاز الشرطة الجديدة.

شغل الجندي عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، قبل صدور قرار بتعيينه مديرا لمباحث العاصمة.

نجح، خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، كما كان رئيسًا لفريق البحث في واقعة مجزرة الرحاب، وأيضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية.

ودفع نجاح اللواء أشرف الجندي بعد تعيينه في 31 يوليو 2018، مديرًا لمباحث القاهرة، في تصعيده لتولى منصب مدير أمن الإسكندرية، وذلك نظير تمتعه بسرعة التحرك والاستجابة، ومعاقبة المقصرين من الضباط والمتجاوزين والاستماع لشكاوى المواطنين.