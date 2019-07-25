تعقد وزارة السياحة، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة المصرية، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه أمس بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العُمرة المصرية"، تنشأ من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

وأشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ووفقًا لمشروع القرار، تمنح الوزارة شركات السياحة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.

وتتولى غرفة شركات السياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.