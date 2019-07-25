قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات الحج السياحي طيران المستوى الاقتصادى ستنطلق بعد غد الأحد، علي أن يبدأ حجاج مستوي الـ4 و5 نجوم في السفر لأداء المناسك، بداية من يوم 3 أغسطس المقبل.

وأضاف لـ"الوطن" أن آخر رحلات الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة ستكون يوم 7 أغسطس المقبل، على أن تبدأ أولى رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 15 من الشهر ذاته.

وأشارالغمري إلى أن لجان وزارة السياحة والغرفة سترافق حجاج السياحة منذ وصولهم إلى السعودية وحتي مغادرتهم لها، منوها أن الشركات السياحية نبهت على المشرفين المرافقين للحجاج بتقديم كافة الخدمات لهم وحل أية أزمة تواجههم.

وأوضح أن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات بالنسبة لحجاج السياحة ستكون مثل العام الماضي، مع الحصول على ضمانات من مؤسسة الطوافة السعودية لعدم تكرار أية سلبيات حدثت الحج الماضي، وتابع: "جميع الخيام التي سيسكن بها حجاج السياحة مكيفة، كما سيتم تقديم 3 وجبات غذائية أحدهما ساخنة خلال تواجدهم بمنى وعرفات"