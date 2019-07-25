دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً للعمل بالمحافظة، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه فيما يخص تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، فقد تم توريد 15 أتوبيساً كهربائياً، من إنتاج شركة BYD الصينية، لافتاً إلى أن الاتوبيسات مكيفة ومزودة بـ6 كاميرات داخلية، ويعمل الأتوبيس بـ2 موتور قدرة كل منهما 150 كيلو وات، وأنه يتم الشحن بواسطة شاحن خاص قدرة 80 كليو وات (3-4 ساعات)، والبطاريات ليثيوم حديد فوسفات – يكفي لمسافة 250 كم، والأوتوبيس مزود بنظام GPS، ومجهز لاستخدام ذوي الإعاقة، ولايمكن تحركه والأبواب مفتوحة.

وأبدى رئيس الوزراء سعادته بهذه الخطوة المهمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع كبير لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز)، وتضع على أجندة اهتماماتها أيضا توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، واستخدام هذه السيارات.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروعات التطوير التي تم تنفيذها من مدخل مدينة الإسكندرية بالطريق الصحراوي وحتى الكورنيش والمنطقة حول استاد الإسكندرية، واستمع إلى عرض تفصيلي بشأن أعمال التطوير، حيث أشار المحافظ إلي رفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية لاستاد الإسكندرية، موضحاً أنه جرى إعادة تأهيل الطرق من مدخل المدينة أمام كارفور، مروراً بطريق قناة السويس، وصولاً إلى طريق الكورنيش، من خلال أعمال إعادة تأهيل الطرق من رصف وإعادة تأهيل الأرصفة، وإصلاح وتركيب البلدورات، ودهان للأسوار المطلة على الطريق، وأسفل الأنفاق وكباري المشاة، وقال إنه تم الانتهاء من أعمال التخطيط والدهان للشوارع وأماكن مرور المشاة.

كما سلط قنصوه الضوء علي أعمال رفع كفاءة الطرق المحيطة باستاد الإسكندرية ومواقع التدريب، موضحاً أن إجمالي أطوال الشوارع التي تم رفع كفاءتها بلغ 8500 مترا طوليا، منوهاً أنه تم الانتهاء أيضا، من جميع أعمال إعادة تأهيل الطرق من رصف وتبليط الأرصفة، وإصلاح وتركيب البلدورات والدهان، والانتهاء من أعمال رصف دوران باب شرقي من نفق قناة السويس، وأعمال طبقة ترميم شارع سليمان يسري من البطالسة حتى باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق باتريس لومومبا، وأعمال رصف طريق سليمان يسري، وأعمال رصف طريق عبدالله علي حسن.

وتطرق إلى أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، حيث تم الإشارة إلى أنه عقب مراجعة موقف الأعمال المطلوبة بالمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، تم اصدار أمر إسناد لشركة المقاولون العرب لرفع كفاءة المنطقة، واشتملت الأعمال التي تم تنفيذها على تركيب انترلوك لكافة الأرصفة المحيطة بالاستاد، بإجمالي مسطح 4200 متر، وتركيب بردورات بمحيط الاستاد بأطوال 1500 مترا طوليا، والربط على منسوب شنايش الأمطار وإجراء الاختبارات اللازمة لذلك، ومد وتركيب كابلات للاضاءة العامة بمحيط الأرصفة الملاصقة للاستاد وحديقة الاستاد، وتوريد وتركيب أعمدة ديكوريه زخرفية بعدد 142 عامود بأطوال مختلفة، بالإضافة لعامودين هايمست.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير وتأهيل حديقة الاستاد المواجهة بالكامل لتكون الحديقة على مسطح 4700 متر، بها نافورة على أحدث تصميم، وممرات للمشاة واستراحات للمارة، بالإضافة إلى تنفيذ جراجات تستوعب 40 أتوبيسا و100 سيارة مزودة بـ8 بوابات إلكترونية.