طرح الكينج محمد منير، عبر قناته الخاصة على يوتيوب، أحدث أغانيه "مهموم"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويعمل محمد منير حاليا علي التحضير لأغاني ألبومه الجديد، والمقرر أن ينتهي منه خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد بعينه لطرحه.

كما أجرى "الكينج"، أمس الأول، الثلاثاء، البروفة الأخيرة للحفل الذي سيحييه، مساء بعد غد، السبت على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

ويسافر محمد منير إلى الأردن، اليوم، للمشاركة في الدورة الـ 34 للمهرجان، وذلك بعد غياب 17 عاما.

ومهرجان جرش، هو الحدث الموسيقى الأقدم والأهم في الأردن، إذ تحتضنه سنويا المدينة الأثرية، ويضم نخبة من ألمع النجوم العرب.

وسافر محمد منير، في سرية تامة، إلى ألمانيا منذ عدة أسابيع، للاطمئنان على صحته، بعد شعوره ببعض الآلام، خاصة مع تعرضه لأكثر من أزمة صحية خلال الفترة الماضية، قبل أن ينشغل بإحياء بعض الحفلات الفنية.

وأحيا محمد منير بعد ذلك، حفلا في مدينة دورتموند الألمانية، في يونيو الماضي بمشاركة المطرب المصري الألماني عادل طويل.