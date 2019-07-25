قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اندلاع حملة شرسة قبل حلول ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها التشويه في الثورة والتشكيك في من قاموا بها.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تلك الحملات الشرسة قد ظهرت بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بأكثر من 50 عامًا، موضحًا أن هناك عدد من المواطنين يريدون محو التاريخ المصري وتشويه صور عظمائه كونها ثورة شعبية مجيدة وأغلبهم من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، قد أطلق على تلك الحركة لقب "ثورة"، وأكد في أعقابها أن قانون الإصلاح الزراعي قد غير عددا من الأمور في مصر، مشيرا إلى أن أوضاع المواطنين قبل الثورة يعلمها الجميع وعانى خلال تلك الفترة شعب مصر من الاستعباد.