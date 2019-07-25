أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن نسبة الجراحات الناجحة في مركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة، بلغت 90%، معتبرًا أنها نسبة عالمية.

وأضاف عبدالوهاب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المركز احتل المركز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بزراعة الكبد بين الأحياء "من شخص حي إلى شخص آخر"، مشيرًا إلى أنها عملية مرهقة نفسيًا وعصبيًا: "نخاول الحفاظ على حياة المتبرع وبنشتغل فيه بالشوكة والسكينة، لأنه لو حصله حاجة نروح في داهية".

وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين يخضعون للجراحات في هذا المركز قليل للغاية، إذ بلغ 12 طفلًا فقط، تبرع والد أحدهم له بجزء من كبده.

وأعرب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، عن أسفه واستياءه الشديد بسبب الحالات التي تتدهور حالتها الصحية نتيجة توجهها متأخرًا للمركز، ما يجعل الفريق الطبي بالمركز عاجزًا عن التعامل معها: "توفى صديق شخصي وبكيت عليه كثيرًا، أنا أحزن على كل المرضى، لأننا لا نتعامل مع ماكينات".