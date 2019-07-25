مصادر: "الطيران" تفتتح مشروعات تطوير مطار الغردقة الاثنين المقبل

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الوزارة ستفتتح مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، الاثنين المقبل، بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية، ليكون جاهزًا لاستقبال وسفر الرحلات السياحية.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل تنفيذ العديد من أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2، وإجراء تجارب التشغيل عليها، حيث تم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة "ctx"، والتطوير الشامل، ورفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب الأجهزة الأمنية الحديثة بحسب المواصفات الدولية والعالمية، التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية، وزارت مطار الغردقة الدولي مؤخرًا، كذلك تطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.

كانت إدارة مطار الغردقة، قد نقلت في نوفمبر من العام قبل الماضى جميع رحلات السفر والوصول الدولية من مبنى الركاب رقم 2، إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1، خلال فترة إجراء أعمال التطوير والتجديد، ويوفر المبنى فصل تام بين المسافرين والعائدين، ويحتوى على كافة الصالات والخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.

ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين، واستلام الحقائب، فضلًا عن 2 كاونتر لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، منها 18 كونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين و16 كونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، ويضم أيضا نظام نقل حقائب آلي، يحتوي على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.