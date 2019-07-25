قال منذر ثابت الكاتب والمحلل السياسي التونسي، اليوم، إن هناك اتجاه عام نحو توحيد الصفوف داخل الأحزاب التونسية من أجل قطع المسافة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية، وإيجاد توافق حول عددًا من القضايا خاصة موعد الانتخابات، وتنظيم الانتخابات الرئاسية قبيل الانتخابات التشريعية بعد وفاة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره عبر الفيديو كونفرنس مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن غياب المحكمة الدستورية في تونس تركت فارغًا هامًا، فأصبح المشهد العام في تونس الآن حذر، والأجواء السائدة الآن هي الشعور بالمسؤولية ووعي بجسامة الأزمة التي تعبرها تونس برحيل الرئيس التونسي المفاجئ.

وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن هناك اتجاه للدفع باسم وزير الدفاع التونسي الراهن عبدالكريم الزبيدي من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، إذا حدث توافق عليه، مؤكدًا أن المنافسة ستكون في الانتخابات القادمة ما بين المرشح الذي سيستقر عليه غالبية الأحزاب السياسية وبين مرشح أخر.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن بالغ حزنه وتعازيه للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم الخميس.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على المساهمة التاريخية للرئيس الباجي قايد السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها، وقال إن التاريخ سيسجلها بأحرف من نور.