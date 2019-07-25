تجربة الرئيس التونسي الراجل باجي قايد السبسي في مرحلة ما بعد الثورة كانت في منتهى النجاح- بحسب ما أكد زياد عقل، رئيس وحدة دراسات شمال أفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث ذكر أن السبسي جاء رئيسًا لتونس في مرحلة ما بعد الثورة وهي مرحلة انتقالية، ودائمًا ما تكون المرحلة الانتقالية مليئة بأوضاع غير مستقرة.

وأضاف عقل، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن رئيس تونس الراحل واجه تحديات سياسية وأمنية ، وكان له رؤية تتعلق بفكرة استقرار الدولة، ولم يغلق المجال العام التونسي بل كان لديه رغبة في استمرار منصة تنوع التوجهات سواء من قوى سياسية أو مجتمع مدني.

وأوضح رئيس وحدة دراسات شمال أفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السبسي استطاع أن يصل بتونس لعدد من مخرجات الثورة تتمثل في قوانين جديدة وإحداث استقرار امني، مؤكدًا أن المشهد التونسي الآن مرتبك بالفعل والقوى السياسية في تونس تعيد حسابتها.

وعزى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي ببالغ الحزن إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم الخميس.

وتقدم الرئيس السيسى، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور.