إزالة 49 حالة تعدِ على أراضي الدولة في كفر الشيخ

أكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن الحملة المشتركة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالموجة الـ13 لاستعادة حق الشعب، تمكنت من تنفيذ إزالة 29 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمساحة 2253 مترًا مبانِ سكنية.

وتضمنت الإزالات "9 حالات مبانِ على أملاك الدولة بقرى "منية المرشد - الجزيرة الخضراء - مدينة مطوبس - إبيانة - ساحل عجمية - البراجة" بمساحة 926 مترًا مبانِ أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات تعدِ على أملاك الدولة بقرى "سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان" بمساحة 1234مترًا مبانِ أملاك دولة بمركز ومدينة فوه.

وأضاف طه، في بيان له، أنه تم تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة في اليوم الأول بقرى "مرعي، الغنامين، الغبايشة، الروضة" بمركز سيدي سالم على مساحة 1103مترًا، ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ 13، لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأمر محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت إشراف اللواء خالد إسماعيل مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، وقيادات مديرية الأمن، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام.

ووجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحمل المخالفين نفقة وتكاليف أعمال هذه الإزالات طبقاً للقانون.

وحذّر محافظ كفرالشيخ، المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً: "لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل أو من يسمح بذلك من المسؤولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال المقبلة.