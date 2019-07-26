صور.. "مسار إجباري" يشعل أجواء المسرح الروماني

"كامل العدد" عنوان حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي بالمسرح الروماني، منذ انطلاقه، حيث أشعل فريق "مسار إجباري" مدرجات المسرح الروماني، الليلة، ونجح في خلق حالة من التواصل والتفاعل الكبيرة مع الجمهور، البطل الحقيقي في هذا المهرجان.

وعن الإقبال الجماهيري اليومي الكبير، قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن توجيهات وزيرة الثقافة بإقامة فعاليات وأنشطة فنية متنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام، ونشر الوعي الثقافي والفني وتقديم أنشطة تعبر عن الشباب، وتحتوي طاقاتهم وأفكارهم من خلال استرتيجية وخريطة ثابتة، خلال مهرجانات الصيف، وهو سر هذا النجاح.

"صابر" أشاد بسلوك الجماهير في الحفاظ على الآثار، مشددا على دور القوة الناعمة في بناء وتنمية المجتمع وتقويم السلوك، مشيرا إلى امتداد حفلات مهرجان الصيف إلى مسرحي أوبرا دمنهور والإسكندرية خلال شهري أغسطس حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، يحييها نخبة من نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي.