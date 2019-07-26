مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالغربية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين "نقل وسوزوكي" ودراجة نارية، على طريق بسيون- طنطا، بنطاق قرية قرانشو، التابعة لدائرة مركز بسيون.

وتلقى مأمور مركز شرطة بسيون، بلاغا، يفيد بمصرع 5 أشخاص (3 منهم في مكان الحادث و2 فور نقلهم المستشفى، وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة سوزوكي بدراجة نارية وسيارة نقل على الطريق المشار إليه آنفا.

وجرى التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة مستشفى بسيون المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لإسعافهم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ورُفِعَ حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها .