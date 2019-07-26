الشافعي: الاقتصاد غير الرسمي يمكنه إنتاج 500 مليار جنيه ضرائب

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مصر أصبح لديها قوانين جاذبة للاستثمارات.

وأضاف الشافعي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الاقتصاد غير الرسمى يمكن أن ينتج ضرائب بقيمة 500 مليار جنيه سنويا.

وتابع: "نحتاج قوانين محفزة لضم الاقتصاد غير الرسمي والحصول على ضرائب منها"، لافتا أنه "لدينا أكثر من 7 آلاف سوق عشوائي بدون سجل تجاري".

وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: "نحتاج لقانون جديد للضرائب يضم جميع المعاملات الاقتصادية".