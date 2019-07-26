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صور وأرقام.. أطعمة تسبب "حرقة المعدة"

صور وأرقام.. أطعمة تسبب "حرقة المعدة"

أبوظبي تطلق نظاما جديدا يشجع الوافدين على استخدام المواصلات العامة

أبوظبي تطلق نظاما جديدا يشجع الوافدين على استخدام المواصلات العامة

طقس اليوم الجمعة 26 - 7- 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الجمعة 26 - 7- 2019 في مصر والدول العربية

الشافعي: الاقتصاد غير الرسمي يمكنه إنتاج 500 مليار جنيه ضرائب

الشافعي: الاقتصاد غير الرسمي يمكنه إنتاج 500 مليار جنيه ضرائب

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