أخبار متفوتكش.. وفاة الرئيس التونسي وإسلام جابر ينتقل للزمالك

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يتسلم رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا: نتطلع لتعزيز الاستثمارات

نقل الوزير الخارجية الإثيوبي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، معبرًا فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على وفاة والده: "نفذت وصية أبويا.. أرجو الدعاء"

في أول تعليق له على وفاة والده، نشر الفنان أحمد فاروق الفيشاوي صورة له على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أثناء تلقيه العزاء في والده، بعد دفنه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

السيسي لوفود منتدى غاز شرق المتوسط: نسعى لتدشين مركز متكامل للطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.​

فاروق الفيشاوي.. يرحل مبتسماً

لم يعرف فاروق الفيشاوى الحزن من قبل، كان يرفضه ويلعنه ويهرب منه ويخشاه أكثر من خشيته للموت، كان مقتنعاً بأن الحزن أكثر ألماً من الموت.

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

تونس: إجراء الانتخابات الرئاسية 15 سبتمبر المقبل

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر 2019، بدلَا من 17 نوفمبر المقبل- بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

التعليم العالي: نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة بدءً من العام المقبل

قدم الدكتور شريف كشك، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة المصرية الصينية، والجامعة المصرية للتعليم الالكتروني، خلال اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة، عرضًا لإنشاء نظام للتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

نص اعترافات فتاة العياط: قتلته في 5 دقايق.. ومشيت بالسكينة في الصحراء

"الخيانة والدم" كانت العنوان الرئيسي لواقعة "فتاة الشرف" في العياط.. التحقيقات والتحريات التي انفردت "الوطن" بالحصول على نسخة منها، أكدت أنّ الفتاة عمرها 15 عاما، وارتبطت بقصة حب مع شاب التقته 3 مرات من قبل، كان آخرها يوم الجريمة.

مدبولي يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً للعمل بالمحافظة، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

شباب يد مصر يتفوق على النرويج ويتأهل لنصف نهائي المونديال

نجح المنتخب الوطني لشباب كرة اليد بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد، وذلك عقب الانتصار على النرويج بدور الـ8 بنتيجة 29-27.

بالصور.. الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لمدة 5 سنوات

نجح مسؤلو نادي الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد.