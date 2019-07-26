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في أول أيام عرضه.. إيرادات "الفيل الأزرق 2" تقترب من 4 ملايين جنيه

في أول أيام عرضه.. إيرادات "الفيل الأزرق 2" تقترب من 4 ملايين جنيه

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر

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