تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلاتها من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، لنقل 3400 حاج فلسطيني إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية، إن مصر للطيران، ستسير اعتبارا من اليوم وحتى يوم 29 الجاري، 3 رحلات يومية من طراز إيرباص 330/200 لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة، على أن تكون العودة ابتداء من 20 أغسطس المقبل.

وتقدم الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بالتعاون مع سلطات مطار القاهرة الدولي، كل التسهيلات لحجاج بيت الحرام، حيث تم تخصيص خيمة مكيفة بانتظار الحجاج وذويهم من المسافرين.