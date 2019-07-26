قررت نيابة طنطا، حبس صاحب شركة استثمار عقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مليون و800 ألف دولار أمريكي من طبيب بدعوى توظيفها مقابل فائدة شهرية.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم، "ه. ا" صاحب شركة استثمار عقاري، أنه استولى من "أحمد. ع" طبيب بشري، مقيم ثان طنطا، على مليون و800 ألف دولار أمريكي مقابل توظيفهم في تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية غير أنه لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ.

وتبين من التحقيقات أنه يوظف أموال المواطنين مع المدعو "رضا. ا. ع" 34 عاما، مهندس زراعي، ومقيم محلة منوف مركز طنطا، وتم ضبطه في شهر يناير الماضي بتهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على نصف مليار جنيه، وأنه كان يعمل في توظيف الأموال منذ 15 عاما، ومحبوس حاليا على ذمة تلك القضايا بعد أن تقدم عدد من الضحايا ضده ببلاغات تتهمه فيها بالنصب والاحتيال.

واعترف المتهم بالاستيلاء على أموال من الطبيب مقابل توظيفها في الاستثمار العقاري والخضروات مع شريكه المحبوس، مقابل 10% فوائد شهرية، وكان ملتزما بتسديد تلك الفوائد في موعدها لكن بسبب الخسارة مؤخرا لم يتمكن من سدادها، متعهدا برد المبلغ المذكور إلى صاحبه.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا من "أحمد. ع" طبيب بشري، مقيم ثان طنطا، يتهم فيه "ه. ا" صاحب شركة استثمار عقاري، مقيم ثان طنطا بالاستيلاء منه على مليون و800 ألف دولار أمريكي مقابل توظيفهم في تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية غير أنه لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ.

بتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي للشاكى، حرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.