أصدرت وزارة الداخلية حركة تنقلات محدودة، أجراها اللواء محمود توفيق في 25 مارس الماضي، قبل حرة التنقلات الأخيرة، لإحداث طفرة في الأداء والدفع بقيادات أمنية جديدة؛ لمواكبة التغيرات والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.

كان أبرز حركة التنقلات المحدودة تعيين اللواء أحمد إسكندر لإدارة التخطيط، واللواء طارق الفقي مساعد الوزير الأمن المركزي، وتعيين اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، واللواء جمال الرشيدي مدير إدارة عامة بقطاع السجون، واللواء نوفل الفقي مدير إدارة بحوث الاستثمار واللواء غالب مصطفى مدير إدارة الأحداث.

وفي 11 ديسمبر العام الماضي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير شملت نحو 15 قيادة أمنية، أبرزها اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر، واللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مديرية أمن الشرقية، واللواء عبدالله خليفة من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف.