تستأنف الخطوط البريطانية، مساء اليوم، رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار هيثرو بلندن، بعد توقف استمر أسبوعا من قبل شركة الطيران لمراجعة بعد الإجراءات الخاصة بها في مطارات دول العالم.

وقالت مصادر مطلعة، بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، ستصل القاهرة في تمام الحادية عشرة من مساء اليوم، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح غد، في الثامنة مساء.

كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة، وأن رحلة العودة ستنطلق، صباح السبت.