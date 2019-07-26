أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، عن فتح المجزر طوال أيام العيد الأضحى المبارك، وعدم أخذ الأطباء الراحات أثناء هذه الفترة لاستقبال الأعداد المتزايدة في الذبائح.

وتفقد مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء في مركز طلخا، بعد تزويده بعدد كاف من الأطباء والمعدات اللازمة من بلانكات وأدوات نظافة، في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري بالدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد على ضرورة التنسيق الفعّال مع رؤساء مجالس المدن لتوفير المياه والكهرباء والعمال بشكل مرضي أثناء هذا الموسم والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير كافة احتياجات المجازر خاصة في النظافة.