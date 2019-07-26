انتهت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من تنظيم ماراثون رياضي، خاص لذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة تجمع الإبراهيمية وحتى الشاطبي عند مسرح بيرم التونسي، وذلك في إطار إقامة مراسم الاحتفالات الرياضية بالعيد القومي للمحافظة.

محمد زعيري، منسق مبادرة شباب الخير التابعة لمحافظة الإسكندرية، أوضح أن المحافظة أعلنت الحداد لمدة 3 أيام، لتقديم التعازي لدولة تونس الشقيقة ومؤازرتها في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتوقف مراسم احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ67 المقرر إقامتها، دون توقف ممارسة الأنشطة الرياضية، التي جرى الإعداد لها مسبقًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تنظيم ماراثون رياضي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أكثر من 250 طفلا، بجانب الشباب والكبار من ذوي الهمم، رسالة سلام مبعثة إلى العالم تؤكد أن تلك الفئة تستطيع أن تنجز التقدم فهم قادرون على تحقيق المستحيل.

وشارك في الماراثون الذي استمر لأكثر من 120 دقيقة، ذوي الإعاقة الحركية والذهنية وداون لأقل من 16 عاما، فيما ارتدى أطفال الأزياء الفرعونية لبعض رموز من ملوك مصر، وهم يحملون أعلام مصر والبلالين.

وتابع أن الماراثون جاء بمشاركة ورعاية عدد شباب الجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من بينها جمعية كيان الخيرية ونحو 50 مشاركا وممثلا عن جمعية الإسكندرية لرعاية المكفوفين، وجمعية أبشر الخيرية، وجميعة الوفاء للتنمية والتأهيل المهني.