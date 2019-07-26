قرر القائمين على حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" أو المعروفة بـ "SAG"، بتقديم موعد النسخة الـ 26 من الحفل، لتكون في 19 يناير المقبل بدلا من 26 يناير المقبل، وذلك حتى لا يتعارض مع النسخة الـ 62 من حفل توزيع جوائز "Grammy"، المقامة في اليوم نفسه، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز "SAG" في 11 ديسمبر المقبل.

وأعلن هذا المنتج التنفيذي كاثي كونيل، وأشار إلى أن الاحتفالات سيتم بثها على الهواء مباشرة على "TNT" و "TBS" كجزء من صفقة تجديد الشبكة، قائلا: "خلال العشرين سنة الماضية، قمنا ببناء علاقة قوية مع TNT ونحن متحمسون للمضي قدما معهم كشركاء لنا في هذا المشهد التلفزيوني الجديد".

سيكون حفل توزيع جوائز "Golden Globes" هو أول بث رئيسي لموسم جوائز 2020، وسيتم بثه مباشرة في 5 يناير، وستقام جوائز نقابة المنتجين في 18 يناير، وسيتم تحديد جوائز DGA في 25 يناير مع عدم التخطيط للبث التلفزيوني لأي منهما، ستقام جوائز رابطة الكتاب الأمريكية، التي تقام في وقت واحد في لوس أنجلوس ونيويورك، في الأول من فبراير، وستقام جوائز أوسكار الثانية والتسعين في 9 فبراير، أي قبل أسبوعين من موعدها المعتاد.