أدهم سليمان: لا أهتم بالألبومات حاليا وتركيزي في السينجل

أعرب المطرب أدهم سليمان عن سعادته بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتوقعها، مؤكدا أن فضلها يرجع للجمهور الذي يدعمه خلال الفترة الماضية ومؤمن به.

وعن إمكانية طرح ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة، أكد سليمان لــ"الوطن"، أنه لا يفكر في الألبومات حاليا، لأنها تأخذ وقت ومجهود كبير، مشيرا إلى أنه يختار بين أكثر من أغنية حاليا "سينجل"، ومعروض عليه أغنيتان يستعد لطرحهما خلال الفترة المقبلة.

وأكد "أدهم"، أنه يركز على الحفلات في ساقية الصاوي، لأن جمهور الساقية يعتبره عائلته الكبيرة، لذلك يحب أن يحيي الكثير من الحفلات الغنائية هناك.