كثفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (صاحب محل زيوت كائن بمنطقة شبرا الخيمة أول بالقليوبية- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة)، وبها إصابات بأماكن متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على سلاح أبيض "سكين" به آثار دماء.

وبسؤال نجل عم المتوفى (عامل- مقيم بدائرة القسم) قرر بأنه عقب حضور المتوفي لزيارته بمسكنه وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ على النحو المشار إليه، واتهم في ذلك شخصين "شقيقين، لا يعلم بياناتهما كاملة" بارتكاب الواقعة، وذلك انتقاما منه لوجود خلافات سابقة بينهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء بمخبز كائن بدائرة القسم (سبق إتهام اثنين منهم في عدد من القضايا)، بالاشتراك مع اثنين آخرين "عاملين بذات المخبز".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين انتقاما من المجنى عليه للخلافات السابقة بينهم، وفى سبيل ذلك وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه بالمنطقة ، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بعدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وقيام أحدهما بالإجهاز عليه باستخدام ذات السكين المعثور عليها بمحل الواقعة وفروا هاربين.

جاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.