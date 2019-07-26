لوجود حسن النية.. إخلاء سبيل السيدة المتهمة بخطف طفلة في الإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل "ه. ال"، المتهمة باختطاف الطفلة "سما" من أمام منزلها، بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرقًا، بعدما تبين حسن نيتها وعدم وجود نية الخطف.

كما أمر بتسليم الطفلة إلى والدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، وإعداد تقرير أخصائي اجتماعي عن الأسرة والطفلة للتأكد من حسن رعايتها.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 8823 لسنة 2019 إداري المنتزه أول، أن المتهمة حسنة النية ولا يوجد قصد في خطف الطفلة، بعدما تبين أنها ذهبت رفقتها بسبب سوء معاملة والدها وزوجته.

وفي مقطع فيديو جرى تداوله عبر صفحات "فيسبوك" ظهرت الطفلة "سما" لتدافع عن السيدة المتهمة باختطافها، مؤكدة أنها هربت من المنزل بسبب قيام والدها وزوجته بضربها.

وأضافت الطفلة خلال الفيديو، أنها شاهدت المذكورة في الشارع وطلبت منها في بداية الأمر الاتصال بجدتها للذهاب إليها، وبعدها طلبت منها أن تذهب معها إلى منزلها خوفًا عليها من الجلوس في الشارع بمفردها، مشيرة إلى أنها لاقت لديها المعاملة الحسنة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى "عبد الرحمن. أ. ش"، يؤكد اختفاء ابنته تدعى "سما"، والبالغة من العمر 9 سنوات، من أمام منزلها بمنطقة أرض الفضالي، بمنطقة سيدي بشر قبلي، منذ يوم الإثنين الماضي.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبي الواقعة.

ولم يكتف الأب بتحرير بلاغ اختفاء لابنته بقسم شرطة المنتزه أول، بل دون استغاثة عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ونشر صورة له برفقة ابنته "سما عبد الرحمن"، ترتدي نفس الزي الذي اختفت به وهو إسدال صلاة لونه أحمر وبه بعض الورود، وبرفقتها شنطتها المدرسية التي تحمل على الظهر لونها "بينك"، قائلًا، "لو حد شاف بنتي يا ريت يتصل بيا على الرقم المدون على البوست وجزاكم الله كل خير"، فيما جرى تداول البوست على أوسع نطاق داخل محافظة الإسكندرية، بحثًا عن الطفلة المفقودة.

وبعد مرور 24 ساعة من تحرير المحضر وانتشار صورة الطفلة، كشفت إحدى كاميرات المراقبة بموقع الحادث، مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اصطحاب سيدة مجهولة، ترتدي ملابس سوداء وطرحة حمراء، للطفلة المشار إليها، بشارع القاهرة المجاور لمنزل والدها، ما جعل بعض الأهالي يعتبرونها واقعة اختطاف.

ونشرت والدة الطفلة "سما" مقطع فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجهت خلاله رسالتين أحدهما للسيدة التي ظهرت برفقة ابنتها، قائلة: "أنا بناشد السيدة اللي خطفت ابنتي بالله عليكي سيبيها في أي مسجد أو كنيسة أنا مش هأذيكي بس مش عاوزة منك غير إنك تسيبيها".

أما الفيديو الثاني، تضمن شكر لقوات قسم شرطة المنتزه أول لجهودهم في البحث عن ابنتها، مؤكدة أنها تلقت اتصالا من العديد من الأشخاص الذين أفادوا بوجود ابنتها بمنطقة الزراعيين، بالكيلو 21، غرب الإسكندرية، مشيرة إلى أنها ذهبت مسرعة إلى المكان المشار إليه ولكن تبين بأن الطفلة المعثور عليها ليست ابنتها.

وأكدت أنها حاولت أن تساعدها وذلك لتوصلها لأهليتها، قائلة: "علشان ربنا يرجعلي بنتي".

وتركزت جهود فريق البحث على عدة محاور شملت استجواب والد الطفلة التي كانت تقيم بصحبته بعد انفصاله عن والدتها، بالإضافة إلى استجواب زوجة الأب، وشهود الواقعة من الجيران، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المشار إليها.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائي، أن زوجة الأب كانت تسيئ معاملتها.

وبعد جهود مكثفة، نجح فريق البحث الجنائي بقسم شرطة المنتزه أول برئاسة المقدم عبد الحميد السكران، في تحديد شخصية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، غير حاصلة على مؤهل دراسي، ومقيمة بمنطقة الفلكي، شرقًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط السيدة وتدعى "ه. ال"، وإعادة الطفلة "سما"، حيث قررت أنه تصادف مرورها صباحًا بمنطقة أرض الفضالي فشاهدت الطفلة تبكي وأخبرتها أنها تعيش بصحبة زوجة أبيها التي تسيئ معاملتها، فقررت ترك المنزل بعدما جمعت بعض أغراضها في حقيبتها المدرسية.

وأضافت في التحقيقات، أنها اصطحبت الطفلة بحسن نية إلى منزلها لحين إعادتها إلى أسرتها مرة أخرى، إلا أن مرض طفلتها حال دون الإسراع في ذلك، وفوجئت بعد مرور يومين من خلال الجيران بتداول صورة طفلة تائهة وأسرتها تبحث عنها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أحد الأشخاص "وسيط" لإبلاغ قسم شرطة المنتزه أول بوجود الطفلة "سما" وأنها غير مخطوفة.