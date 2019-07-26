تعقد إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا، الأربعاء المقبل، الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر.

وكانت إدارة المهرجان، كشفت مؤخرا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسري الجندي والسيد حافظ، وسيعلن خلال المؤتمر جميع تفاصيل الدورة المقبلة، التي ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

المهرجان القومي للمسرح المصري، يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

الدورة الثانية عشر، التي يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.