أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، موعد استطلاع هلال عيد الأضحى المبارك 2019.

وقالت الإفتاء إن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري، وبذلك يكون استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 1 أغسطس المقبل.

وكان الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، قد أعلن موعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه 11 أغسطس المقبل، ليكون السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات.

وأوضح أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في الدول الإسلامية، مبينا أنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.