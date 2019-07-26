نظم قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعال، عميد الكلية، اليوم، مؤتمره العلمي الثالث، بالتعاون مع مستشفى دمنهور التعليمى تحت عنوان "أمراض الدم فى الأطفال"، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أقيم المؤتمر، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة المنتهية ولايته، وإشراف الدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب بكفر الشيخ ورئيس قسم طب الأطفال، بحضور الدكتور سعد شحاتة، مدير وحدة أمراض الدم بمستشفى دمنهور التعليمي.

شارك فى المؤتمر عدد من الأساتذة من جامعات مصر، من بينهم الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتورة إلهام يسري، أستاذ أمراض دم الأطفال بقصر العيني، الدكتورة عزة عبدالجواد، الدكتور محمد عبدالمحسن اللبودي، الدكتور إيهاب خيري، الدكتورة مي نصار، الدكتور أميرة عبدالمنعم، أساتذة أمراض الدم بقسم الأطفال في جامعة عين شمس، الدكتورة هدى حساب، رئيس وحدة دم الأطفال بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد بدر، أستاذ دم الأطفال بجامعة الزقازيق، الدكتور سعد شحاتة، الدكتور أشرف عياد، الدكتور شيماء يسري، أساتذه أمراض دم الأطفال بمستشفى دمنهور التعليمي.

وأكد الدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية طب كفر الشيخ، ورئيس المؤتمر، أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو إتاحة فرص التعليم الطبي المستمر لأطباء وزارة الصحة ودعم العلاقة بين الجامعة كمنارة للتعليم ووزارة الصحة وتقديم الجديد في علاج وتشخيص أمراض الدم في الأطفال، حيث ناقش عددا من المحاور الهامة منها، "أمراض الأنيميا وفقر الدم، أمراض السيولة ونقص الصفائح الدموية، الجديد فى علاج أمراض الدم، ودور التغذية فى حدوث وعلاج أمراض الدم".

وأضاف العجمي أن المؤتمر حظي باهتمام كبير من أطباء الأطفال المتخصصين فى أمراض الدم، من المستشفيات المختلفة والجامعات، حيث حرصوا على اكتساب ومعرفة آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والجديد في علاج وتشخيص أمراض الدم في الأطفال.