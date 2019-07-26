جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة، تعود ملكيتها إلى أسرة محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، أثارت حالة من الغموض والجدل داخل مديرية أمن الغربية، ما استدعى قوات الأمن لمحاولة حل اللغز.

بدأت القصة حينما عثر ناصر النني، والد لاعب الأرسنال الإنجليزي، على الجثة داخل الفيلا الخاصة بالأسرة والتي ما زالت تحت الإنشاء، ليقرر على الفور إبلاغ قوات الأمن.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف المقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

"هو تقريبا كان داخل يستخبى من حاجة ونصيبه يموت كده داخل سور الفيلا".. كان ذلك تعليق والد محمد النني على الواقعة في حديثه إلى "الوطن"، مضيفا "لا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة.. والحمد لله إنها عدت على خير".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

العثور على جثة مجهولة داخل فيلا لأسرة محمد النني بالغربية

يذكر أن محمد النني يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، ضمن فريق أرسنال استعدادًا للموسم الجديد، المقرر بدءه يوم 9 أغسطس المقبل.

ويبدو أن محمد النني خرج من حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني، الذي استبعده من المشاركة في معظم مباريات "الجانرز" الموسم الماضي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.