"إيكونومست": علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبى"فاشلة ومنهارة"بسبب سياسات"أردوغان"

وصفت مجلة «إيكونومست» البريطانية، علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبى بـ«الفاشلة والمنهارة»، بسبب سياسات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وقالت إن عمليات الاستيلاء على السلطة التى اتبعها أدت إلى جعل البلاد أقرب إلى جيرانها الشرقيين، كما جعلت طلبها عضوية الاتحاد الأوروبى بمثابة «مزحة».

وأضافت «إيكونومست» أن هناك مسألتين تسببتا فى توتر العلاقات بين تركيا وأوروبا، حينما امتلك سلاح الجو التركى النظام الصاروخى الروسى «إس - 400»، مما أدى إلى استبعاده من برنامج الطائرة المقاتلة «f - 35» التابعة للناتو، ثم فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات ضد تنقيب تركيا عن الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، العضو فى الاتحاد الأوروربى.

وقالت المجلة إن أياً من الأعذار الخاصة بالإبقاء على علاقات الاعتماد على تركيا ليست مقنعة، وإبقاء أنقرة فى متناول اليد، بينما تتطلع أوروبا إلى نهاية عصر «أردوغان»، لا يخدم مصالح أوروبا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود جدول زمنى محدد لفرض عقوبات محتملة ضد الحكومة التركية، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوى الروسية «إس - 400»، حيث لا يزال الملف موضع مشاورات داخل أروقة الإدارة الأمريكية.