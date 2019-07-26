لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، في انفجار إحدى الإطارات الضخمة لرافعة ونش، أثناء عملهما بجوارها، في باب 21 بميناء بورسعيد.

كان اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إشارة بأن مستشفى المبرة العام استقبلت عن طريق الإسعاف المصاب جميل خليل هلال، 40 عاما، وبالفحص الطبى تبين وجود جرح بفروة الرأس طوله 4 سنتيمترات وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج وجارى تقديم الإسعافات الأولية.

كما استقبلت مستشفى الحميات عن طريق سيارة إسعاف أخرى المتوفي محمود سليم محمد، 35 سنة جثة هامدة، وجارٍ التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.