وفد منظمة الصحة العالمية يتابع إجراءات مكافحة التراكوما في المنيا

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم، إدارة مطاي الصحية بالمنيا، لمتابعة عمل الفريق المكلف بالقيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية من مرض التراكوما.

وأشاد فريق منظمة الصحة العالمية بالمجهود المبذول من 229 فريقا طبيا، وتوزيع 234 ألف جرعة من عقار الزيثروماكس حتى اليوم منذ بدء الحملة في 21 يوليو بما يعادل 73% من المستهدف.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية، إن عقار الزيثروماكس عبارة عن مضاد حيوى آمن وقاتل للبكتيريا المسببة للتراكوما وسيتم إعطاؤه لكل المواطنين بمطاي.

يذكر أن مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) عبارة عن ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية وينتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية وبالتالي عتامة القرنية وفقد الإبصار؛ ويتم المسح الطبي لمرض الرمد الحبيبي "التراكوما" بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعينة.